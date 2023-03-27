Геніальний трюк проти набридливих мошок: як зробити пастку своїми руками

Пристосування для плодових мушок ви зможете зробити з підручних матеріалів

Домогосподарствам часто доводиться боротися з комахами в житлі, будь то всюдисущі павуки або набридлі мошки. Однак одна нехитра пастка вирішить проблему з мошками.

Як пише Express, позбутися плодових мушок у будинку допоможе простий лайфхак із саморобною пасткою. Знадобляться лише підручні матеріали.

Плодові мушки часто зустрічаються в будинках, їх приваблюють фрукти й овочі, що перезріли і перебродили. Їх можна знайти навколо стоків, порожніх пляшок, сміттєвих баків та раковин. Шкідникам подобається вологе середовище, фрукти, що гниють або розкладаються, ферментовані продукти, такі як пиво, вино або інші спиртні напої, а також відходи. На жаль, плодові мушки активні цілий рік, але найбільш плідні, коли на вулиці стає тепліше.

Саморобна пастка для мошок

Щоб позбутися мошок, зробіть пастку. Ви зможете заманити мух у банку за допомогою яблучного оцту або білого винного оцту та харчової плівки. Для цього налийте яблучний оцет у маленьку чашку і зверху помістіть харчову плівку, а потім проткнете в ній крихітні отвори.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися молі у будинку. Ці комахи більше не псуватимуть ваші улюблені речі у шафі.