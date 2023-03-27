Це точно допоможе: прості способи подовжити заряд телефону

Ці прості поради допоможуть подовжити роботу смартфона на одній зарядці

Якщо ви хочете, щоб заряд батареї тримався довше, необхідно вимкнути всі зайві програми та функції. Чим більше програм у вас працюють автоматично або у фоновому режимі, тим швидше витрачається заряд батареї смартфона.

На порталі підтримки Google дали кілька простих, але дієвих порад. Також експерти додали, що час роботи батареї залежить від типу пристрою. Детальну інформацію про ваш телефон або планшет можна знайти на сайті служби підтримки виробника.

1.Вимкніть непотрібні функції

Якщо ви не користуєтеся в даний момент Wi-Fi, Bluetooth або GPS, відключіть ці програми. Вони витрачають велику кількість енергії батареї, через що телефон швидше розряджається.

2. Зменшіть яскравість екрана

Оптимальний варіант – вибрати автоматичне регулювання яскравості. Ця функція стежитиме за тим, щоб яскравість екрана підлаштовувалась під джерела світла. На вулиці в сонячний день яскравість екрану додаватиметься, а в приміщенні навпаки зменшуватиметься. Якщо такої функції у вас немає, вручну регулюйте яскравість екрана.

3.Використовуйте економічний режим

Більшість смартфонів оснащені економічним режимом. При його активації відключаються деякі другорядні функції гаджета, що заощаджує заряд батареї. Найкраще використовувати цей режим, коли ви не потребуєте повної потужності вашого смартфона.

4.Закрийте непотрібні програми

Закрийте програми, якими ви зараз не користуєтеся. Працюючи у фоновому режимі, вони споживають енергію батареї.

5.Вимкніть автоматичне оновлення

Якщо у вас включене автоматичне оновлення програмного забезпечення, телефон може розряджатися швидше саме через це. Вимкніть цю функцію, щоб оновлення відбувалися лише тоді, коли ви підключені до джерела живлення.

6.Вимкніть звукові ефекти

Звукові ефекти при натисканні на екран, при блокуванні або розблокуванні екрана, звуки клавіатури або клацання камери можуть споживати багато енергії батареї. Для того, щоб цього уникнути, просто вимкніть звукові ефекти

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як категорично заборонено заряджати смартфон. Цю помилку припускаються багато власників гаджетів.