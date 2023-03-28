Безладу у ванній більше не буде: 5 речей, які давно час викинути

Проведіть розхламлення у ванній

Весна — пора оновлення та сезонного генерального прибирання. При спробі навести порядок вдома якимось кімнатам надається пріоритет. Насамперед проводиться прибирання на кухні, вітальні, перебираються речі у шафах. А ось генеральне прибирання у ванній незаслужено стоїть на другому плані.

Фахівці з прибирання запевняють, якщо викинути деякі речі з ванної, безладу в ній не буде і вам доведеться витрачати мінімум часу на наведення чистоти в цій кімнаті.

№1. Дублі засобів гігієни та косметики

Найбільша причина безладу у ванній – це майже завжди надлишок продуктів. Залишіть на поличках тільки ті засоби, якими справді користуєтеся, а запаси зберігайте у коморі.

№2 Пробники та міні-версії продуктів з готелів

Готельні туалетні приналежності та пробники, як правило, є звичайним предметом колекціонування у ванній кімнаті. Але, як показує практика, цими засобами майже ніхто ніколи не користується.

№3 "Баночки" зі строком, що минув

Поряд з надлишком продуктів у ванній кімнаті часто збираються стара косметика, засоби першої допомоги, засоби для чищення та засоби особистої гігієни.

Слідкуйте за термінами придатності туалетного приладдя. Шукайте символ банки, який вказує, як довго можна використовувати предмет після відкриття, і вчасно позбавляйтеся від прострочених засобів.

№4 Аптечка

Огляньте аптечку та перевірте терміни придатності препаратів. Утилізуйте прострочені ліки, старі бинти та пластирі.

№5 Забуті речі під раковиною та в скриньках

Позбудьтеся наполовину використаних пляшок з-під шампуню і гелю для душу, старих станків для гоління, мочалок, які навіщось зберігаються у вашій ванні.

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