Які овочі сіють у квітні: перелік обов’язкових робіт на ділянці

Другий місяць весни передбачає посів багатьох культур на городі та обробку дерев у саду

Дачний сезон стартував ще з початку весни, згідно з посівним календарем на березень-2023. У другому весняному місяці роботи на ділянці стає ще більше. Посів низки культур, обробка плодових дерев, посадка квітів – ось лише кілька обов’язкових справ.

Що потрібно встигнути зробити на дачній ділянці у квітні? Свої рекомендації озвучив блог s.sad.ua в Instagram.

Отже, на початку квітня можна сіяти такі рослини:

редиска,

горох,

кріп,

капуста,

салат,

ревінь,

морква,

листова селера,

пастернак.

Досвідчені городники радять насамперед сіяти редис. Це зумовлено довшим світловим днем, що може призвести до стрілок у овочів. Рекомендується зробити канавки, посіяти туди насіння та укрити плівкою або агроволокном. На одній ділянці з редискою, зазначають у блозі, можна сіяти шпинат. Виявляється, ця рослина захищає коренеплоди від поширеного шкідника — хрестоцвітої блішки.

Крім того, у квітні потрібно приділити час полуниці. Якщо ви не робили обрізку восени, то в кінці квітня дачники радять видалити старе листя і навести лад із вусами.

Багато городників у середині весни починають готувати до посадки картоплю. Коли ж варто починати садити картоплю? У блозі дають корисну пораду для визначення вдалої дати: як тільки берези почнуть зеленіти – картопля готова до висадки.

Також наприкінці місяця рекомендується висаджувати цибулини квітів. Не забудьте розпушити ґрунт, полити та підгодувати рослини. Хороший варіант для посіву – однорічні квіти.

Знайдеться робота у квітні й у саду. Поки бруньки на плодових деревах не набухли і не розпустилися, обробіть їх. Вибирайте засоби для захисту від борошнистої роси і попелиці – це найпоширеніші хвороба й шкідник.

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