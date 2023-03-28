Яку воду заборонено наливати у резервуар праски: поламається дуже швидко

Через неї вам доведеться купувати нову техніку

Попри те, що цей сучасний пристрій часто оснащується захистом від накипу, з часом усередині праски все одно все обростає нальотом. Він перешкоджає пароутворенню, впливає на термін служби пристрою, а також псує тканину, утворюючи іржаві плями, які буває важко випрати. Щоб позбавити свою праску від неприємностей, у неї важливо заливати правильну воду.

У мережі радять використовувати для промивання пристрою газовану воду, проте це велика помилка, пише Ukr.Media. Через неї навіть найдорожча праска може швидко стати непридатною.

Яку воду краще лити у резервуар праски

Фахівці рекомендують заливати у праску лише два види води – це дистильовану чи іонізовану. До того ж у багатьох сучасних приладах є вбудована система очищення від накипу. Головне уважно прочитати інструкцію до праски та дотримуватися її правил.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити праску від нагару. Раніше ми розглянули найефективніші способи чищення пристрою в домашніх умовах. Також ми писали, як погладити одяг після прання без праски.