Найпростіший спосіб видалити іржаві патьоки у ванній: виручать два бюджетні компоненти

Потрібні засоби або вже є у вашій аптечці, або ж можна купити у найближчій аптеці біля дому за сущі копійки

Прибирання ванної кімнати — завдання непросте, адже потрібно привести до ладу і сантехніку, і дзеркало, і плитку й полички з різними дрібничками. Часом це займає дуже багато часу. Особливо, якщо потрібно позбуватися вапняного нальоту та іржі.

Однак насправді вирішити останню проблему дуже легко і допоможуть у цьому прості перевірені методи. Одними із найбільш дієвих та найбюджетніших лайфхаків ділиться сайт pixelinform. Для очищення ванної від іржі пропонується взяти всього два копійчані аптечні засоби: нашатирний спирт і перекис водню. Як це працює, розповідаємо далі.

Очищення ванної від іржі: найпростіший спосіб

Нам потрібно змішати перекис та нашатир у пропорції 1:3 (тобто, якщо берете 50 мл перекису, то треба 150 мл нашатирю). Цю ядучу суміш потрібно залишити у великій скляній ємності на 10 хв — бажано у добре провітрюваному місці, адже запах вас не дуже потішить. Через цей проміжок часу у суміш, що вийшла, опускають губку, а вже нею натирають забруднені ділянки ванної.

Головне — не забудьте одягнути рукавички! І не поспішайте усе змивати водою: робоча рідина має залишатися на поверхні сантехніки щонайменше 15 хв і лише після цього все можна змивати. Причому краще брати гарячу, а не холодну воду.

Хитрість може не спрацювати з першого разу, якщо патьоки від іржі занадто серйозні та застарілі — в такому випадку процедуру доведеться повторити. Однак, якщо ви займаєтеся своєю сантехнікою регулярно, то все має спрацювати відразу і жахливих рудих слідів не залишиться вже після першої обробки поверхні.

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