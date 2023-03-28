Зникне навіть стійкий наліт: чим треба натерти кран, щоб він заблищав

Один геніальний лайфхак зробить кран ідеально чистим

Вапняний наліт — часта проблема, яка виникає в чайниках, змішувачах або кранах. Однак прибрати забруднення можна навіть без агресивних хімікатів, а за допомогою одного популярного продукту.

Ефективним лайфхаком із очищення крана від вапняного нальоту ділиться видання Express. Ключовий інгредієнт, який вам потрібний, лимон.

На кранах з часом утворюється стійкий вапняний наліт, особливо якщо ви живете в районі із твердою водою. Будь-яка кислота чудово підходить для руйнування мінеральних відкладень. Але домогосподарствам не потрібно морочитися з тим, щоб придбати якісь професійні хімікати для очищення змішувача.

Виявилося, що лимони можуть творити дива, коли справа доходить до видалення вапняного нальоту через їхню кислу природу. Завдяки фрукту ваш кухонний кран сяятиме чистотою.

Як прибрати вапняний наліт із крана? Просто натріть м'якотою цитрусових крани або змішувачі та змийте чистою водою. Якщо вапняний наліт надто стійкий, залиште половинку лимона (надягнуту на носик до упору) на 15–30 хвилин. Обов’язково промийте кран водою після трюку, інакше є ризик зіпсувати обробку крана залишками лимона.

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