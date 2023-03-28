Два нетипові варіанти використання скотчу у побуті: до такого нас життя не готувало

Два крутих лайфхаки, які значно спростять ваше життя

Скотч — незамінний помічник у господарстві. Особливо корисним він став в останній рік, коли українці почали масово заклеювати ним вікна, щоб під час "прильотів" скло не розліталося по кімнаті. Щоправда, віддерти його від шибок та відмити сліди після нього буде досить непросто. Однак на цей випадок у нас є кілька дієвих порад, які точно допоможуть впоратися з цією проблемою.

Та виявляється, використовувати скотч можна не тільки за прямим призначенням. Є іще щонайменше два круті способи його застосування у побуті. Ними ділиться сайт prostoway.

Спосіб №1

Якщо у вас вдома є всілякі дрібні деталі та комплектуючі, які постійно валяються незрозуміло де і заважають, їх можна скріпити докупи за допомогою скотчу. Достатньо відрізати його шматок та приклеїти до нього детальки, зверху їх заклеюють ще одним таким же за довжиною відрізком клейкої стрічки. От і все — саморобний органайзер готовий.

Спосіб №2

Мало хто знає, що скотч може допомогти у застібанні браслета. Причому це вдасться зробити однією рукою. Для цього нам потрібно один край прикраси зафіксувати на шкірі за допомогою скотчу, а другий — просто підтягнути до застібки.

Раніше ми розповідали про копійчаний метод, який дозволить повернути чистоту білим рушникам. Необхідний для прання інгредієнт точно знайдеться на вашій кухні.