Допоможуть не тільки москітні сітки: топ-3 натуральні засоби виженуть мух з вашого будинку

Забудьте про різні ракетки від мух або скручені газетки

Муха — це, безумовно, комаха, як не люблять у всьому світі. Крім неперервного неприємного дзижчання та екскрементів на стінах або на їжі, ці комахи також є переносниками багатьох бактерій та хвороб. Тому їх необхідно негайно виганяти зі свого будинку.

Замість використання шкідливих спреїв, які можуть бути шкідливими для здоров’я, краще звернутися до "народних" засобів, пише портал santeplus. До вашої уваги — три натуральні та ефективні засоби для боротьби з мухами.

Як позбутися мух у будинку

Пакет із водою

Для цього трюку вам знадобиться поліетиленовий пакет та вода. Наповніть поліетиленовий пакет наполовину водою та щільно зав’яжіть. Повісьте його високо під стелею, де зазвичай селяться мухи. Гарантована ефективність. При денному світлі сонце відбиватиметься в прозорому пакеті і відлякуватиме мух.

Оцет

Для цієї пастки для мух вам знадобиться оцет та пластикова пляшка. Відріжте верхню частину пластикової пляшки та наповніть її дно білим оцтом. Пляшка служитиме приманкою для знищення будь-яких мух, які ризикнуть пробратися у ваш будинок.

Горілка

Оригінальним, але не менш ефективним засобом є горілка. Просто налийте трохи в пульверизатор і обприскуйте кімнати у вашому будинку. Ви також можете нанести її на шкіру як засіб від мух. Виражений запах цього напою навряд чи привабить їх. Навіть найбільші мухи не зможуть встояти.

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