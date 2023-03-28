Ванна кімната блищатиме: простий спосіб видалити вапняний наліт з поверхонь

Цей простий засіб швидко та ефективно прибере вапняний наліт із поверхонь

Через неякісну воду або домішки нерідко на поверхнях у ванній кімнаті можна помітити вапняний наліт. Він осідає на раковині, у ванній, на крані, душі і навіть на полицях. Щоб його позбутися вам знадобиться несподіваний, але простий засіб.

На порталі Pixel Inform розповіли, що видалити вапняний наліт на ванній можна за допомогою звичайної повітряної кульки та столового оцту. Після цього про вапняний наліт можна забути.

Першими від вапняного нальоту страждає кран. Жовті пластівці нальоту накопичуються і забивають металеву сіточку на носику крана. Через це погіршується напір води та з’являються струмки, які бризкають у різні боки.

Щоб не розбирати кран, розведіть 9% столовий оцет із водою у пропорції 1:1 і залийте розчин у повітряну кульку. Потім надягніть кульку на змішувач таким чином, щоб її носик опинився в оцті. Залишіть так на одну годину, після чого зніміть і протріть губкою.

У такий же спосіб можна почистити душ, кран на кухні та інші поверхні. Щоб очистити ванну чи душову кабінку, потрібно обприскати поверхні з пульверизатора. Залишки бруду, що відшаровується, залишиться лише очистити старою зубною щіткою і промити проточною водою.

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