Як зберегти залишки торта і не розмазати крем: простота способу вражає (відео)

Тепер не потрібно ставити в холодильник велику коробку з одним шматочком торта

Під час застілля не завжди виходить з’їсти святковий торт цілком, хоч би яким смачним він був. Обов’язково залишиться хоч один шматочок, який потрібно відправити в холодильник на зберігання. Іноді це стає проблемою — велика коробка не поміщається в холодильник, а при перекладанні до контейнера крем розмазується по стінках.

Але є простий спосіб, який дозволить викинути громіздке впакування і при цьому обійтися без перекладання торта в лоток. Лайфхаком поділився користувач Twitter Aram Vartian.

На відео він показує розв'язання проблеми з перекладанням торта буквально за кілька секунд. Замість спроби помістити десерт всередину контейнера, шматочок торта потрібно перекласти на кришку і накрити контейнером. От і все. Крем залишився не розмазаним, торт не втратив форму і може бути відправлений у холодильник.

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