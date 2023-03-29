Паста із двох компонентів виведе найстійкіші плями: як її зробити

Тепер плями від ягід та крові зовсім не страшні

Навіть найменша пляма на одязі може завдати чимало клопоту з її виведенням. Сліди від ягід, трави, крові можна випрати, але з великими труднощами. Спробувати позбавитися їх можна за допомогою нехитрої суміші з компонентів, які без проблем знайдуться в кожному будинку.

Видалити стійкі плями допоможе суміш перекису водню з содою, пише Roomcrush.

Просто нанесіть пасту на пляму і потріть її щіткою (можна використовувати стару зубну щітку). Залиште суміш на кілька хвилин і потім виперіть речі як завжди.

Обов’язково перевіряйте білизну перед тим, як покласти її в сушарку, щоб переконатися, що плями видалені. Тепло від неї може призвести до затвердіння забруднень, і як тільки це станеться, їх дуже важко видалити.

Якщо пляма залишилася, використовуйте ще трохи перекису водню та харчової соди та потріть забруднення. Не забудьте перепрати річ або хоча б прополоскати її.

Перед тим, як використовувати цей метод на будь-яких білих та кольорових речах, нанесіть суміш на непомітну ділянку. Ви повинні переконатися, що паста не знебарвить і не зіпсує тканину.

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