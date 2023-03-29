Рус

Паста із двох компонентів виведе найстійкіші плями: як її зробити

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Забруднення зникнуть без сліду
Забруднення зникнуть без сліду. Фото freepik.com

Тепер плями від ягід та крові зовсім не страшні

Навіть найменша пляма на одязі може завдати чимало клопоту з її виведенням. Сліди від ягід, трави, крові можна випрати, але з великими труднощами. Спробувати позбавитися їх можна за допомогою нехитрої суміші з компонентів, які без проблем знайдуться в кожному будинку.

Видалити стійкі плями допоможе суміш перекису водню з содою, пише Roomcrush.

Просто нанесіть пасту на пляму і потріть її щіткою (можна використовувати стару зубну щітку). Залиште суміш на кілька хвилин і потім виперіть речі як завжди.

Обов’язково перевіряйте білизну перед тим, як покласти її в сушарку, щоб переконатися, що плями видалені. Тепло від неї може призвести до затвердіння забруднень, і як тільки це станеться, їх дуже важко видалити.

Якщо пляма залишилася, використовуйте ще трохи перекису водню та харчової соди та потріть забруднення. Не забудьте перепрати річ або хоча б прополоскати її.

Перед тим, як використовувати цей метод на будь-яких білих та кольорових речах, нанесіть суміш на непомітну ділянку. Ви повинні переконатися, що паста не знебарвить і не зіпсує тканину.

Раніше "Телеграф" розповідав, які підручні засоби видалять плями із зимового пальта.

Теги:
#Плями #Перекис водню #Прання #Лайфхак