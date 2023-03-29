Наліт зникає за 10 хвилин: найпростіший спосіб очистити чайник від накипу

Для лайфхака буде потрібний натуральний продукт, який, можливо, знайдеться на вашій кухні

Від вапняного нальоту страждає низка предметів у будинку, включаючи крани та змішувачі. Не менш схильний до цієї проблеми чайник. Він використовується дуже часто, але не всі пам’ятають про його регулярне чищення.

Дієвим лайфхаком з очищення чайника від накипу ділиться видання Express. Ключовий інгредієнт, який вам знадобиться, популярний фрукт – лимон.

Якщо подумати про те, як часто використовується чайник, то чищення приладу має виконуватися регулярно. А якщо ви живете в районі з жорсткою водою, то чищення чайника від накипу буде коштувати вашого часу, адже ви уникнете плавання частинок у вашому чаї.

Як очистити чайник від нальоту та накипу? Вам потрібно кинути кілька нарізаних лимонів у чайник і закип’ятити. Дайте йому постояти десять хвилин, перш ніж знову закип’ятити. Натуральні кислоти зруйнують вапняний наліт у чайнику і наліт можна буде легко змити.

Якщо у чайнику утворилися більш стійкі відкладення, спробуйте наповнити його сумішшю винного оцту та води (у двох рівних частинах) приблизно на третину. Закип’ятіть і дайте розчину вбратися протягом п’яти хвилин, перш ніж злити, не відтираючи внутрішню частину. Прокип’ятіть із чистою водою ще пару разів, щоб позбутися залишків оцту. Також можете додати кілька лимонів, щоб освіжити аромат усередині приладу.

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