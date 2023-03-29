Три причини, через які телефон раптово вимикається: де шукати проблему

У деяких випадках ситуацію вам вдасться вирішити самостійно

Часто трапляється так, що наш телефон ні з того ні з сього починає "погано поводитися". Гаджет може підвисати, перегріватися або навіть самостійно вимикатися. Однією з можливих причин такої неадекватної поведінки техніки можуть бути віруси, які засіли всередині. Втім, це далеко не єдиний варіант того, що могло статися.

Існує ще щонайменше три причини, через які телефон може раптово вимикатися. Про них розповідає сайт itsider, даючи також поради, як можна спробувати виправити проблему.

Спеціалісти можливими причинами раптових відключень та перезавантажень смартфона називають:

збої чи неправильну установку окремих додатків; поломки акумулятора (батареї телефона); механічне пошкодження пристрою.

Аби вирішити першу проблему, достатньо спробувати перезавантажити смартфон самостійно — імовірно, таким чином вам вдасться розірвати цикл збоїв. Якщо це не допомогло, можна скористатися більш радикальним методом, провівши так званий Hard Reset – перезавантаження із системи відновлення ОС recovery (скидання гаджета до заводських налаштувань). Але в такому разі слід пам’ятати, що усі ваші дані зникнуть: фото, відео, аудіо, документи та інші важливі файли краще перед цим десь зберегти.

На жаль, буває і так, що навіть цей варіант не допомогає — у такому разі смартфон все ж доведеться нести у сервісний центр. Як і в інших двох випадках, адже механічні пошкодження та зламану батарею краще все ж довірити спеціалістам — самостійно розібратися з цим вийде далеко не у всіх. Крім того, лізти всередину пристрою може бути небезпечно

Раніше ми розповідали, як перевірити, чи треба телефону ремонт після падіння. З цим допоможе один невеличкий експрес-тест, який займає буквально хвилину.