Найпростіший китайський метод допоможе швидко позбутися пилу: лайфхак "на мільйон"

Хитрий трюк, перевірений роками і підтверджений банальними законами фізики

Генеральне прибирання у домі напередодні Великодня — завдання із зірочкою. Господиням потрібно не тільки навести лад у шафах й привести у порядок оселю загалом, ай випрати запилюжені та пожовклі тюлі і штори, а ще — вимити вікна, які після зими виглядають точно не найкращим чином.

Однак і без генерального прибирання у домі завжди є чим зайнятися, адже пил осідає на різних поверхнях незалежно від сезону та днів календаря. Як його швидко позбутися, не витрачаючи на це всі сили, розповідає Ukr.Media. Цим простим способом вже давно користуються китайські господині.

Як швидко позбутися пилу: секретний китайський метод

Найбільш популярні методи прибирання пилу — це витирання його або вологою, або сухою ганчіркою. Однак обидва способи неідеальні: вологе прибирання зазвичай залишає розводи на поверхнях, а сухе — тільки підіймає пил у повітря.

Набагато цікавішим лайфхаком діляться китайські господині. А найкрутіше те, що всі необхідні "інгредієнти" уже є у вас вдома. Нам знадобляться капронові панчохи або колготки (можна навіть старі, але чисті!) та віник: просто оберніть капронки навколо віника і починайте прибирання. Дякуючи статичній електриці, нейлон швидко притягне частинки пилу навіть у найбільш важкодоступних місцях.

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