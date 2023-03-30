Навіщо натирати кавовий столик майонезом: про цю хитрість мало хто знає

Несподіваний спосіб поверне столику з плямами колишній вигляд

Напевно у кожному будинку траплялася ситуація, коли на журнальному чи кавовому столику з’являлися білі плями. Ці мітки на меблі з’являються через воду, або якщо поставити на столик гарячий посуд без захисної підставки.

Закривати такі плями скатертиною — не варіант, купувати нові меблі — тим паче. Адже позбавитися цих плям можна за допомогою простих засобів, пише AD.

Як позбутися білих плям на кавовому столику

Насамперед спробуйте видалити пляму за допомогою фена. Увімкніть його на невеликій потужності та направте потік гарячого повітря на пляму. Обов’язково переміщуйте фен, щоб деревина не перегрілася.

Ще один несподіваний спосіб від білих кіл — майонез. За допомогою м’якої тканини круговими рухами утріть його в пляму. Якщо пляма не видаляється повністю, нанесіть більше продукту, залиште на годину або дві та повторіть спробу. Замість майонезу можна використовувати вазелін.

Позбутися плями можна і за допомогою зубної пасти. Підійде тільки та, яка не містить відбілюючих компонентів. Наносіть пасту на дерев’яні меблі в тому ж напрямку, що й волокна. Видаліть пасту, потім використовуйте поліроль для дерева, щоб надати поверхні блиску.

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