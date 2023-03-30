Хитрий трюк допоможе скласти футболку за 2 секунди: що потрібно зробити (відео)

Один із найпростіших способів складати футболки

Розкладання речей на місця після прання займає багато сил і часу. Іноді речі днями висять на стільці, чекаючи, коли їх відправлять у шафу. Але цікавий трюк із складанням футболок допоможе виконувати рутинну роботу в рази швидше. А час, що звільнився, можна буде витратити на більш цікаве заняття.

Як скласти футболку за пару секунд

1. Покладіть футболку на тверду поверхню. Передня частина повинна бути звернена вгору, а сорочка має бути розташована горизонтально, щоб виріз був праворуч від вас.

2. Визначте три точки на дальній стороні сорочки. Середину плеча (точка В), середину бокового шва (точка А) та низ сорочки (точка С). Три точки повинні утворювати пряму лінію, що йде з обох боків одягу.

3. Затисніть точку А правою рукою.

4. Підніміть точку B лівою рукою.

5. Протягніть праву руку навколо лівої руки, щоб затиснути точку C.

6. Швидко розведіть руки та злегка струсіть футболку.

7. Потягніть футболку на себе, перш ніж покласти її знову на стіл.

Наочно процес показано на відео.

На перший погляд, цей спосіб складати футболки може здатися складним. Але як тільки ви його освоїте, ви зможете легко складати речі за 2 секунди.

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