Як зробити, щоб на чашці не утворювався чайний наліт: три маловідомі хитрощі

Популярна проблема, яка насправді легко вирішується

Час від часу посуд потрібно не просто перемивати, а прямо-таки "реанімувати". Частіше всього це трапляється у господинь, які полюбляють білі тарілки, бо ті з часом жовтіють навіть при правильному догляді. Впоратися з такою проблемою насправді дуже просто — достатньо приготувати один простий засіб, який за лічені хвилини прибере жовті сліди і поверне посуду первозданний вигляд.

Однак "запарюватись" іноді доводиться не тільки з білим посудом, а й з чашками з-під чаю, у які в’їдається пігмент цього популярного напою. Якщо вам набридло постійно відмивати чайний наліт, пропонуємо три маловідомі способи, які дозволять уникнути його утворення. Цими хитрощами ділиться телеграм-канал "СОДа".

1. Бутельована вода

Проточна вода містить чимало домішок, які в поєднанні з пігментами чаю можуть давати наліт на стінках чашки. Саме через це чай краще заварювати на максимально чистій воді, в ідеалі — бутельований.

2. Лимон

Якщо додавати у чай лимон, то кислота, що міститься у цьому популярному фрукті, прибере пігменти. Так чашка залишиться світлою, а ви отримаєте порцію вітаміну С.

3. Молоко

Додавання молока в чай теж здатне значно зменшити концентрацію пігментів у напої. Таким чином стінки чашки залишатимуться чистими і вам не доведеться відмивати посуд від стійких плям чайного нальоту.

Раніше ми розповідали, у чому треба замочити ложки та виделки, щоб вони знову блищали. Це найпростіший спосіб повернути столовим приборам гарний вигляд.