Від плісняви в пральній машинці не залишиться і сліду: вам знадобляться лише два інгредієнти

Ця комбінація ідеально підходить для дезінфекції пральної машини.

На жаль, але пральна машина сама себе не миє, і якщо її не доглядати належним чином, то ви можете "заробити" пліснява, яка найчастіше з’являється в гумі навколо барабана для прання. Якщо ви зіткнулися з цією проблемою, то можна приготувати простий, але дуже ефективний засіб.

Вам знадобиться вода, харчова сода, оцет і якщо є бажання трохи ефірної олії, пише портал santeplus. Завдяки своїм очисних, знежирювальним і дезодораційним властивостям, комбінація соди та оцту ідеально підходить для чищення машинки.

Як позбутися плісняви в пральній машині

Спочатку насипте столову ложку харчової соди на уражену пліснявою ділянку в пральній машині. Потім розбавте оцет водою у пропорції 2:1 або 3:1 і перелийте цю суміш у пляшку з розпилювачем. Якщо вам не подобається запах оцту, додайте кілька крапель ефірної олії на ваш смак.

Розпорошіть рідку суміш на уражену ділянку, куди вже насипана харчова сода, і залиште на кілька годин. Потім потріть гуму пральної машини щіткою або грубою стороною губки. Витріть ділянку насухо. Потім залиште дверцята пральної машини відчиненою, щоб вона могла достатньо висохнути. Потім запустіть цикл швидкого полоскання перед використанням пральної машини, щоб повністю позбутися залишків плісняви та сильного запаху оцту.

Для чищення пральної машинки ви можете скористатися також і таблетками для посудомийних машин. Як це зробити правильно і без негативного на саму техніку, "Телеграф" писав раніше.