Шість місць на кухні, які всі забувають прибирати: бактерії там процвітають

Прості лайфхаки забезпечать гігієну на кухні

Прибирання на кухні вимагає не тільки миття посуду або видалення нальоту з крана. Про деякі куточки кімнати ми часто забуваємо, поки там розвиваються бактерії та накопичується бруд.

Є щонайменше шість місць на кухні, які не завжди очищаються належним чином. Докладніше про дієві лайфхаки пише Express.

Ножовий блок

Переконайтеся, що чисті ножі знаходяться у чистому місці. Для початку вийміть прилади і переверніть підставку над раковиною догори дном, щоб витрусити всі крихти. Потім нанесіть трохи оцту на паперовий рушник і оберніть столовий ніж. Вставте його лезо в кожен проріз для ножів. Протріть підставку зовні водою з милом і дайте висохнути.

Фасади шафи

Кухонні шафи можуть здаватися чистими на перший погляд, проте насправді є однією з найбрудніших поверхонь на кухні. Спробуйте промокнути їх паперовим рушником, щоб побачити, скільки пилу та бризок від їжі там зібралося. Для чищення шаф не використовуйте надмірно абразивні засоби для чищення або хімічні речовини. Краще візьміть м’якшу суміш води та засіб для миття посуду. Розпиліть розчин на шафи й використовуйте тканину з мікрофібри, щоб вичистити бруд.

Також зверніть пильну увагу на ручки та фурнітуру на кухонних шафах, бо до них найчастіше торкаються і на них може накопичуватися безліч бактерій. Добре очистіть їх антибактеріальним спреєм, щоб запобігти розповсюдженню небажаних мікробів на руки та кухонні поверхні.

Сміттєвий бак

Виносити відра для сміття — це звичайна звичка, і наступного разу варто заглянути на дно, щоб побачити, чи немає там залишків їжі або пилу. Урна може бути причиною деяких неприємних запахів у будинку, а також бути живильним середовищем для бактерій та мікробів. Рекомендується очищати відро для сміття два рази або хоча б раз на тиждень. Розпорошіть всередині й зовні відра для сміття дезінфікувальний спрей і витріть насухо. Для більш глибокого очищення ретельно вимийте відро для сміття гарячою водою з милом і почистіть його всередині та зовні щіткою, перш ніж розпорошувати дезінфектор.

Кавомолка

Волога кавова гуща є ідеальним місцем для розмноження плісняви та запахів і може навіть залучити тарганів. Дуже просто очистити кавоварку за допомогою рису. Просто помістіть близько 80 г рису в кавомолку і перемелюйте, доки рис не перетвориться на порошок. Будь-який бруд у кавомолці прилипне до крупи, потім ви зможете видалити борошно, що вийшло, і протерти прилад вологим рушником.

Злив

Злив також є важливим місцем, про яке не слід забувати під час збирання на кухні. Щоб очистити злив, закиньте півсклянки харчової соди в каналізацію, а потім одну склянку оцту і залиште на 15 хвилин. Потім налийте гарячу воду, далі додайте до суміші трохи лимона. Будь-який неприємний запах зникне.

Під побутовою технікою

Дуже легко випустити з уваги прибирання під вбудованою технікою та стільницею. Ви дійсно повинні робити це принаймні двічі-тричі на рік, адже будете здивовані тим, наскільки добре маленькі тріщини збирають пил і крихти. Що стосується великих приладів, таких як холодильники з морозильною камерою, то доведеться переставити їх, щоб підмести і почистити підлогу під ними. Також ви можете придбати ганчірку для прибирання, яку можна помістити між підлогою та приладом. Після того, як видалили сміття, витріть вологою тканиною плями або бруд.

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