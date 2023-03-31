Будинок сяятиме: як швидко навести лад у кожній кімнаті

Влаштуйте розхламлення та розставте все по місцях

Якщо навчитися вчасно позбавлятися мотлоху, в будинку завжди буде чистота і порядок. Звичайно ж, сказати це простіше, ніж провести генеральне прибирання. Але якщо знати невеликі хитрощі, успіх у швидкому розхламленні будинку гарантовано.

Позбавтеся всіх зайвих речей у всіх кімнатах, включаючи ванну та комору, і наступного разу прибирання не буде займати так багато часу і сил як завжди. Порадами щодо швидкого наведення порядків поділився ресурс realsimple.com.

Передпокій

Використовуйте підставку для взуття, щоб воно не стояло хаотично. Все взуття не по сезону має бути заховано.

Кожен член сім’ї повинен мати свій гачок на вішалці для його речей. І кожен має відповідати за порядок на своєму гачку.

Речі не по сезону завжди ховайте у шафу або комору.

У вхідних дверей поставте банку для дрібниць, тацю для сонцезахисних окулярів, гачки для ключів і тримач для парасольки.

Кухня

У місцях швидкого доступу повинні перебувати лише предмети, якими ви часто користуєтесь. Решта має бути схована вище і подалі.

Наведіть порядок у холодильнику.

Виділяйте 15 хвилин щотижня, щоб визначити, що залишиться, а що буде викинуто чи заховано.

Ванна кімната

Викиньте туалетне приладдя, яким ви не користувалися протягом року. І не збирайте пробники та міні-версії косметики з готелів.

Заведіть невеликі органайзери для баночок, пляшечок, мочалок.

Дитяча кімната

Встановіть правило: щойно закінчилася гра з чимось, предмети повертаються на місце зберігання.

Використовуйте прозорі контейнери, щоб діти могли бачити, що всередині. Вони мають бути невеликого розміру, т.к. великі швидше за все перетворяться на звалище.

Спальня

Повісьте весь одяг в одному напрямку та розташуйте однакові предмети разом, щоб ви могли легко бачити, що у вас є (і що вам потрібно).

Запобігайте скупченню одягу на стільці у спальні. Помістіть кошик поряд з ним, де ці речі зберігатимуться до відправлення в прання, шафу або урну.

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