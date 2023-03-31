Будинок сяятиме: як швидко навести лад у кожній кімнаті
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Влаштуйте розхламлення та розставте все по місцях
Якщо навчитися вчасно позбавлятися мотлоху, в будинку завжди буде чистота і порядок. Звичайно ж, сказати це простіше, ніж провести генеральне прибирання. Але якщо знати невеликі хитрощі, успіх у швидкому розхламленні будинку гарантовано.
Позбавтеся всіх зайвих речей у всіх кімнатах, включаючи ванну та комору, і наступного разу прибирання не буде займати так багато часу і сил як завжди. Порадами щодо швидкого наведення порядків поділився ресурс realsimple.com.
Передпокій
- Використовуйте підставку для взуття, щоб воно не стояло хаотично. Все взуття не по сезону має бути заховано.
- Кожен член сім’ї повинен мати свій гачок на вішалці для його речей. І кожен має відповідати за порядок на своєму гачку.
- Речі не по сезону завжди ховайте у шафу або комору.
- У вхідних дверей поставте банку для дрібниць, тацю для сонцезахисних окулярів, гачки для ключів і тримач для парасольки.
Кухня
- У місцях швидкого доступу повинні перебувати лише предмети, якими ви часто користуєтесь. Решта має бути схована вище і подалі.
- Наведіть порядок у холодильнику.
- Виділяйте 15 хвилин щотижня, щоб визначити, що залишиться, а що буде викинуто чи заховано.
Ванна кімната
- Викиньте туалетне приладдя, яким ви не користувалися протягом року. І не збирайте пробники та міні-версії косметики з готелів.
- Заведіть невеликі органайзери для баночок, пляшечок, мочалок.
Дитяча кімната
- Встановіть правило: щойно закінчилася гра з чимось, предмети повертаються на місце зберігання.
- Використовуйте прозорі контейнери, щоб діти могли бачити, що всередині. Вони мають бути невеликого розміру, т.к. великі швидше за все перетворяться на звалище.
Спальня
- Повісьте весь одяг в одному напрямку та розташуйте однакові предмети разом, щоб ви могли легко бачити, що у вас є (і що вам потрібно).
- Запобігайте скупченню одягу на стільці у спальні. Помістіть кошик поряд з ним, де ці речі зберігатимуться до відправлення в прання, шафу або урну.
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