Складки зникнуть буквально на очах: як просто попрасувати постільну білизну без праски

Дізнайтеся що робити, якщо несподівано зламалася праска

Прання та прасування — важливі процедури будь-якої людини, яка любить чистоту та приємний аромат білизни. Раніше ми писали, як випрати ковдру без пральної машини, а тепер розповідаємо про прасування постільної білизни без використання праски.

На жаль, сучасна побутова техніка нерідко підводить у найневідповідніший момент. Якщо праска випадково зламалася, а привести до ладу постільну білизну потрібно, пропонуємо скористатися одним простим лайфхаком, яким поділилися на сайті pixelinform. Все, що нам знадобиться, це 1 склянка води, 1 чайна ложка кондиціонера та пульверизатор.

Як попрасувати постільну білизну без праски

Підготовкою простирадла і підковдри слід зайнятися відразу після прання: рівно складаємо і вішаємо сушитися в такому положенні.

Готуємо розчин із вищеописаних інгредієнтів. Ретельно перемішуємо воду та кондиціонер, і переливаємо розчин у пульверизатор. Цю суміш наносимо на постільну білизну, розгладжуючи її рукою. На ділянках, на які потрапив розчин, складки зникнуть буквально на очах.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гель для прання із бюджетних інгредієнтів. Потрібно всього три доступні компоненти, які продаються в будь-якому магазині.