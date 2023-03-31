Як красиво скласти шкарпетки: 3 цікавих та простих способа (відео)

Тепер не доведеться витрачати час на пошук шкарпеток

Якщо ваш ящик для шкарпеток переповнений, і щоранку ви насилу знаходите відповідну пару, можливо, настав час для нового методу складання та організації. Допоможуть у цьому кілька простих кроків. Мало того, що шкарпетки будуть складені парами та виглядатимуть естетично, ви заощадите простір у шафі.

Спочатку зберіть і розсортуйте всі шкарпетки по парах. Як тільки це буде зроблено, розсортуйте їх за типами, а потім виберіть найзручніший метод складання.

Спосіб №1

Візьміть пару шкарпеток, покладіть одну поверх іншої. Манжету верхньої шкарпетки підверніть усередину. Закрутіть шкарпетки в рулет і зафіксуйте його манжетою.

Спосіб №2

Просто покладіть одну шкарпетку поверх іншої та поверніть їх до гумки два або три рази в залежності від довжини.

Спосіб №3

Покладіть шкарпетки навхрест — п’ята до п’яти. Підверніть носок нижньої шкарпетки та заправте його в манжету. Те саме проробіть з другою шкарпеткою.

Або ж покладіть шкарпетки навхрест. Підверніть носок нижньої шкарпетки, потім підверніть манжет верхньої шкарпетки, перекрийте її манжетою нижньої та потім підверніть шкарпетку нижньої.

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