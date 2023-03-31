Навіщо класти лавровий лист у взуття: хитрість, яка позбавить вас від набридливої проблеми

Завдяки цьому лайфхаку, смердюче взуття залишиться в минулому

Хто сказав, що лавровий листок використовується тільки для ароматизації наших страв? Ця ароматна рослина використовується для багатьох цілей, які часто дивують. Наприклад, ця пряність допоможе позбутися неприємного запаху в холодильнику, а також стане чудовим дезодорантом для вашого взуття.

Якщо ваше взуття випромінює неприємний запах — це через бактерії, пише santeplus. Ці мікроорганізми люблять вологість та тепло, і наше взуття для них дуже сприятливе середовище. Щоб дезодорувати свої туфлі/черевики/кросівки є дуже просте, натуральне та економічне рішення – лавровий лист.

Як позбутися поганого запаху їх взуття

Завдяки своїм антисептичним властивостям лавровий лист перемагає бактерії, що викликають неприємний запах взуття.

Що ж потрібно для цього зробити:

Покладіть на устілки взуття сухе лаврове листя; Залишіть на ніч; Видаліть листя наступного ранку і насолоджуйтеся результатом.

Повторюйте цю операцію раз на тиждень і неприємні запахи вам будуть нестрашні.

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