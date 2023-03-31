Прання іграшок у машинці — не завжди вдала ідея: важливі моменти, про які часто забувають господині

Усе не так просто, як здається

Одні речі потрібно прати дуже часто, інші ж — набагато рідше. Наприклад, час від часу потрібно відправляти на очисні процедури ковдри. Однак переважно вони досить великі й тяжкі, через що засунути їх у пральну машинку неможливо. Тут на допомогу прийде метод, яким користуються хитрі француженки.

Не дуже часто перуться і м’які іграшки. Проте з ними також можуть виникнути складнощі: далеко не всі господині взагалі знають, чи можна закидати їх у барабан пральної машинки. На це питання відповідає pixelinform, нагадуючи при цьому, які можуть бути наслідки ідеї випрати дитячі іграшки у пральній машині.

Чи можна прати м’які іграшки у пральній машині

Загалом: так. Але є винятки.

Наприклад, якщо ідеться про іграшку на батарейках чи з акумулятором усередині, то так ви її тільки зіпсуєте (навіть, якщо витягнете перед пранням ті самі батарейки). Від води елементи живлення окисляться і просто перестануть працювати: ваш улюблений ведмедик після такого експерименту стане "німим".

Важливо зважати і на рекомендації щодо догляду за виробом, вказані на його етикетці. Якщо такої немає, то користуйтеся такими загальними правилами:

температура води — не більше 30-40 градусів;

режим прання — делікатний;

віджим застосовувати забороняється.

Раніше ми розповідали, як повернути білий колір пожовтілим тюлям. Цим секретним методом користуються продавці і ще ніхто не скаржився.