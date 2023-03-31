Популярний трюк із очищення дзеркала загрожує пліснявою: чим не можна його натирати

У мережі завірусився незвичайний лайфхак для дзеркала у ванній кімнаті, але він виявився скоріше шкідливим, ніж корисним

На дзеркалі у ванній кімнаті часто може утворюватися конденсат, доки ви приймаєте душ. Цю проблему можна швидко вирішити за допомогою одного популярного в мережі способу, але краще не робити цього з низки причин.

Докладніше про шкідливий лайфхак з чищення дзеркал пише видання Mirror. Головний ризик трюку в тому, що він створює умови для зростання плісняви у приміщенні.

У TikTok стає вірусним трюк, де люди натирають дзеркало у ванній шматочком мила або піною для гоління. Так хочуть запобігти покриттю поверхні конденсатом. І хоча лайфхак справді працює, не рекомендується повторювати цю маніпуляцію у будинку. Насамперед через те, що це може призвести до проблем із пліснявою в інших частинах ванної кімнати.

Можливо, дзеркало у ванній не запотіватиме через тонкий шар мильного засобу зверху, який не пропускає пар. Тим не менш, цей метод не позбавляє конденсату, і вода, яка була б на дзеркалі, осідає в іншому місці. Волога може викликати вогкість, а потім і плісняву. Набагато безпечніше використовувати витяжку, аніж терти дзеркала милом.

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