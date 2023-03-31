У плям не буде жодного шансу: простий інгредієнт видалить жирні сліди з одягу

Завдяки цьому способу на одязі не залишиться жодної цятки

Якщо ви помітили жирну пляму на одязі, не поспішайте засмучуватися. Видалити її можна за допомогою підручного засобу, який є на вашій кухні.

На порталі Prostoway поділилися простим та ефективним лайфхаком, який швидко видалить жирні плями з одягу. Вам знадобиться харчова сода або сольовий розчин.

Насипте на жирну пляму дрібку соди, а потім пропрасуйте праскою кілька разів. Але пам’ятайте, що для цього підходять не всі тканини, тому краще перевірити на непомітній ділянці одягу.

Також можна використовувати сольовий розчин. Для цього змішайте соду, сіль і воду в рівних пропорціях і натріть сумішшю пляму на куртці або іншому одязі, яку не потрібно гладити.

Дайте сольовому розчину вбратися кілька хвилин, після чого змийте мильною водою. Краще використовувати мило або шампунь, тому що пральний порошок може залишити розводи.

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