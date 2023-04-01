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Як позбутися неприємного запаху на одязі без прання: несподіваний спосіб

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Освіжити одяг можна за лічені хвилини
Освіжити одяг можна за лічені хвилини. Фото pexels.com

Цей лайфхак допоможе, якщо немає можливості випрати речі

Подібно до оцту, який широко використовують у побуті, горілка є недорогим багатозадачним засобом. Вона так само допомагає ефективно обходитися без хімічних засобів для чищення. Але, на відміну від оцту, набагато швидше випаровується і не залишає запаху. Щобільше, вона сама допомагає у боротьбі з неприємними запахами на одязі, пише Food52.com.

Як позбавитися від неприємного запаху на одязі

Щоб нейтралізувати сильні запахи, такі як сигаретний дим і піт, окропіть одяг чистою горілкою. Зачекайте, поки рідина випарується. Разом із нею має піти й неприємний запах.

Цей трюк також працює для матраців, килимів та будь-яких інших предметів з тканини, які потребують освіження.

Також стверджується, що горілку можна використовувати як розчинник для видалення плям від червоного вина, трави й навіть блювоти з одягу та килимів. Почніть з розпилення горілки на уражену ділянку, залиште на 10 хвилин, а потім промийте холодною водою. Повторюйте, доки плями не зникнуть.

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися запаху смаженого в будинку.

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#Горілка #Одяг #Лайфхак