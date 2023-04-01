Де можна використовувати мило: незвичайні способи, про які багато хто навіть не здогадується

Шматок мила може стати в нагоді в найнесподіванішій ситуації

Навіть якщо ви вже давно використовуєте рідке мило, не зайвим буде мати в запасах і брусок звичайного мила, тому що з його допомогою іноді можна дивним способом розв'язувати побутові проблеми.

Про найнесподіваніші способи застосування мила пише Thespruce.

Ремонт ящиків та дверей

Якщо ящики або розсувні двері не відчиняються плавно, потріть шматком мила краї ящиків або дверні напрямні, щоб все легко ковзало.

Збирання меблів

Незалежно від того, чи є ви майстром по дереву або просто щосили намагаєтеся зібрати стіл або книжкову шафу, загвинчування шурупів у дерево може бути утруднене. Щоб спростити завдання, змастіть різьблення гвинта невеликою кількістю шматка мила. У майстерні використовуйте шматок мила, щоб зробити мітку, що легко видаляється, як орієнтир для різання. Потім використовуйте брусок, щоб покрити зуби ручної пилки, щоб вона ковзала по дереву.

Приховати отвір

Якщо після перевішування фотографій або картин на стінах видно невеликі отвори від цвяхів, оберіть шматок мила, який відповідає кольору вашої стіни. Протріть дірку, щоб заповнити її, поки не настав час зашпаклювати дірку і перефарбувати.

Запобігти бризкам фарби

Коли настав час пофарбувати накладки поруч зі скляними панелями чи дзеркалами, потріть милом по склу поруч із накладками. Якщо на скло потрапило трохи фарби, мило легко видалить його, і цей метод набагато швидший, ніж заклеювання скла скотчем.

Послабити жорсткий замок

Якщо замок дверцят тугий, проведіть ключем по шматку сухого мила, щоб покрити його поверхню. Вставте ключ із покриттям у замок та натисніть на нього кілька разів.

Боротьба із запотіванням дзеркал та скла

Сухе дзеркало протріть шматочком мила. Видаліть розводи сухою тканиною. Наступного разу, коли ви прийматимете душ, запотівання не буде. Це також добре працює на окулярах.

Боротьба зі скрипами

Шматок мила усуне скрип дверних петель. Просто потріть сухим шматком мила краю скрипучих ділянок. Повторіть у разі потреби.

Боротьба з витіканням повітря чи газу

Якщо ви не можете визначити, де тече шина або дитячий басейн, змочіть шматок мила і протріть їм підозрілі місця. Мильна плівка створить міхур при виході повітря. Якщо ви відчуєте запах тухлих яєць, мильна плівка допоможе виявити небезпечні витік в газопроводі.

Захист меблів від домашніх тварин

Якщо у вас є щеня, кролик або тхір, змастіть ніжки та краї дерев’яних меблів шматком мила, щоб тварина їх не погризла.

Захист від бруду під нігтями

Перш ніж копатися в саду або ремонтувати машину, встроміть нігті в шматок мила. Мило запобігатиме потраплянню землі або жиру під нігті.

Захист від кіптяви

Перш ніж поставити чавунну або алюмінієву сковороду на відкрите багаття, змастіть її дно вологим шматком мила, щоб полегшити очищення від кіптяви.

Раніше "Телеграф" розповідав, навіщо треба смажити мило на сковороді.