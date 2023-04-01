В який час доби краще мити вікна, щоб вони сяяли чистотою: господиням на замітку

Маленький секретик, про який мало хто знає

Вже не за горами головне християнське свято року — Великдень. А це значить, що господині вже потроху беруться за генеральне прибирання у домі. У списку обов’язкових речей має бути прання тюлів та штор, які могли пожовтіти на сонці, а також миття вікон після зимового періоду.

Однак хапатися за очищення скла у перший-ліпший момент не варто — для цього потрібно вибрати правильний час, кажуть фахівці. У яку ж пору доби найкраще мити вікна, щоб вони засяяли чистотою, розповідає Ukr.Media.

Коли треба мити вікна: ідеальний час

Зазвичай господині займаються цим вдень, коли пригріває сонце і все добре видно. Та, виявляється, це помилка. За миття вікон краще братися або рано-вранці, або ж після заходу сонця. Вдалим варіантом буде і просто похмурий, але не дощовий день.

Вся річ у тім, що яскраві сонячні промені, які падають на вікна, прискорюють висихання води та миючих засобів. Через це на склі залишатимуться розводи, які доведеться потім перемивати.

Як правильно і в якій послідовності мити вікна:

Змочуємо бруд. Потрібно пройтися вологою серветкою з обох сторін стулки по рамі, склі та підвіконні. Наносимо миючий засіб, але спочатку потрібно відмити серйозні забруднення з рам і підвіконня, а вже потім — зі скла. Протираємо вологою ганчіркою та прибираємо зайву вологу, а тоді протираємо поверхню вікна чистою серветкою. Наносимо засіб для чищення скла і ретельно протираємо його аж до блиску. Протираємо підвіконня — спершу з миючим засобом, а потім просто вологою ганчіркою і сухою серветкою.

Важливо і те, що в сучасних склопакетах не рекомендується мити фурнітуру та ущільнювач, адже так ви можете зіпсувати свої вікна. Пам’ятайте, що ущільнювач сильно пересихає і розтріскується від зайвої вологи, особливо якщо ви вирішили помити його з додаванням побутової хімії.

Раніше ми розповідали, як вимити вікна без розводів, не затрачаючи на це всі свої сили. З цим вам допоможе цікавий лайфхак із панчохами — спробуйте і не пошкодуєте.