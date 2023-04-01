Сморід із холодильника зникне за лічені години: топ-3 натуральні поглиначі запахів

Простіше не буває

Часто трапляється, що у холодильнику без будь-якої видимої причини починає утворюватися неприємний запах. Прибрати його можна, швидко розморозивши холодильник та морозилку і добре їх вимивши. А можна впоратися з проблемою і без необхідності розморожування агрегата.

Для цього у холодильник потрібно помістити один із натуральних поглиначів запаху. Телеграм-канал "СОДа" пропонує аж три доступних варіанти, які допоможуть виправити ситуацію без зайвих зусиль.

Апельсин

Нам потрібна буде свіжа шкірка апельсина або будь-якого іншого цитрусу. Шматочки просто розкладають на полицях і дверцятах й час від часу замінюють на свіжі.

Спирт

Допоможе і чашка, в яку наливають близько 100 мл спирту і поміщають на одну з полиць холодильника. Вона має простояти там цілу ніч, а вже вранці від неприємного запаху не залишиться і сліду.

Лимон та сода

Дуже добре зарекомендував себе і цей метод. Беремо розрізаний на кільця і посипаний харчовою содою лимон, кладемо на тарілку й поміщаємо її у холодильник. Результат з’явиться приблизно за 12 годин.

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