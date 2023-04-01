Збережете і зарядку, і пам’ять: як відключити автозапуск програм на телефоні

Існує низка випадків, коли ця функція лише шкодить, а не допомагає

Одна з найбільших проблем усіх власників смартфонів — швидка розрядка гаджета. Буває, заряджений по повній телефон практично цілий день лежить без діла, а ввечері знову "просить їсти". Швидка розрядка вашого смартфона може бути пов’язана з низкою факторів, зокрема і програмами, які працюють у фоновому режимі. Більшість із них вам насправді не потрібна і їх можна відключити.

Це стосується і тих, які мають дозвіл на автозапуск. Що означає ця функція і як її відімкнути, пояснює itechua.

Що таке автозавантаження (автозапуск програм)

Якщо на вашому комп’ютері встановлений Windows, то ви знаєте, що автозапуск – це активація програми відразу після увімкнення пристрою. В такому разі на екрані ПК відразу з’являються вікна тих самих запущених програм.

Зі смартфоном же все трохи інакше, адже він працює цілодобово і відкрити можна лише одне вікно з додатком. Саме тому додатки з автозапуском зазвичай працюють у фоновому режимі: ви не побачите ані завантаження, ані самого процесу увімкнення програми, але вона продовжить виконувати свою функцію, навіть якщо ваш екран заблокований (якщо програма має дозвіл на роботу у фоновому режимі).

Коли потрібен автозапуск

Ця можливість однозначно потрібна системним файлам і тим програмам, які пов’язані з коректним функціонуванням вашого пристрою. Також її використовують месенджери, адже без фонової роботи вони не зможуть надсилати вам сповіщення.

Коли варто відімкнути автозавантаження:

якщо його просить застосунок, якому він абсолютно не потрібен (наприклад, маркетплейси або ігри);

ви завантажили програму не з Play Market, а з відкритого доступу або з невідомих джерел;

у вас є сумніви щодо розробника програми;

ваш смартфон почав "гальмувати" через велику кількість фонових процесів.

Як відключити автозапуск додатків

Це робиться через налаштування телефону. Для цього потрібно:

Зайти в пункт "Дозволи" у налаштуваннях додатків. Вибрати функцію "Автозапуск": перед вами відкриється список додатків з дозволеним автозапуском. За допомогою перемикача вимкнути дозвіл у вибраних програм.

Також ви можете відключити автозапуск за допомогою спеціальних інструментів, наприклад, All-In-One Toolbox. Інтерфейс у них зазвичай схожий на налаштування телефону, тому докладних інструкцій тут не потрібно.

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