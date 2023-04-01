У чому прокип’ятити столові прибори із нержавійки, щоб сяяли чистотою

Ось які три інгредієнти потрібно змішати

Ложки, виделки, ножі, щипці для салатів, половники та інші столові прибори з часом втрачають блиск, покриваються темним нальотом, а в найгірших випадках — іржею. Розповідаємо, як повернути навіть дуже старим виробам із нержавіючої сталі їхній початковий блиск.

Якщо прибрати наліт на столових приборах за допомогою звичайних засобів для миття посуду не вдається, пише pixelinform, достатньо прокип’ятити їх в одному диво-розчині.

У чому прокип’ятити столові прибори

В об’ємну каструлю заливаємо 2,5 л води. Вводимо в рідину по 3 столові ложки солі, соди та оцту, потім відправляємо туди вироби з нержавіючої сталі. Ставимо каструлю на плиту і включаємо вогонь вище за середній. Кип’ятимо прибори у цьому розчині не менше пів години. Після закінчення процедури від темного нальоту не залишиться й сліду! Залишиться їх тільки сполоснути в чистій воді і просушити.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ще можна очистити столові прибори із нержавіючої сталі в домашніх умовах. Хитрі господині вдаються до перевіреного способу, який впорається навіть зі слідами кави та чаю.