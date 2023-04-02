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Що насипати у раковину, щоб у ванній більше не смерділо: дієвий рецепт

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Специфічний запах потрібно обов’язково виводити
Специфічний запах потрібно обов’язково виводити. Фото freepik.com

Невелика хитрість, про яку мало хто знає

Попри те, що у ванній кімнаті зазвичай зберігається багато косметики із сильними ароматами, вони не перебивають запах каналізації. Прибирання та провітрювання теж не завжди справляються з неприємними запахами.

Від нав’язливих ароматів можна позбутися за допомогою суміші з компонентів, які є в кожному будинку, пише Sante+.

Як позбутися запаху каналізації у ванній

Для боротьби зі смородом вам знадобиться білий оцет, харчова сода і сіль.

Все, що вам потрібно зробити, це насипати 1-2 столові ложки харчової соди в сифон. Потім змішати столову ложку солі зі склянкою білого оцту та вилити все це у сифон. Суміш має подіяти протягом тридцяти хвилин. Після цього можна вмикати кран та користуватися водою.

Раніше "Телеграф" розповідав, як за допомогою натуральних засобів позбутися неприємних запахів із холодильника.

Теги:
#Прибирання #Запахи #Ванна #Лайфхак