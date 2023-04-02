Скільки прального порошку насправді потрібно засипати у пральну машину: економний лайфхак

Дізнайтеся, скільки порошку використовувати, щоб випрати речі та не зіпсувати машинку

У спробі позбавитися від забруднень і неприємного запаху на одязі можна подумати, що чим більше прального порошку ви використовуєте, тим чистішим буде одяг. Насправді дуже багато миючого засобу може нашкодити одязі та не дуже сприятливо позначитися на стані пральної машини.

Важливо використовувати правильну кількість порошку для кожного завантаження, щоб одяг був чистим та свіжим.

Кількість миючого засобу, необхідного при пранні, залежить від різних факторів, таких як розмір завантаження, ступінь забруднення одягу, тип миючого засобу, жорсткість води.

Ознаки того, що ви використовуєте занадто багато або недостатньо порошку

Якщо ваш одяг не виглядає чистим і неприємно пахне, це очевидна ознака того, що вам потрібно використовувати більше порошку при наступному завантаженні білизни аналогічного розміру.

Якщо одяг після прання жорсткий, колеться або липне, то ви використовували занадто багато порошку. Залишки миючого засобу на ваших речах можуть сигналізувати про те, що ви його використовуєте занадто багато.

Надмірне використання порошку може призвести до поламання пральної машини. Накопичення миючого засобу може засмітити шланги, клапани та інші компоненти вашої машини, що ускладнить правильне зливання води.

Скільки порошку для прання використовувати

Професіонали рекомендують насипати 2 столові ложки порошку на одне прання. Але якщо у вас жорстка вода, кількість миючого засобу потрібно збільшити (до 3-4 ст.л.), а якщо м’яка – зменшити.

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