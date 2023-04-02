Від стійких плям жиру та пригару на сковороді не залишиться і сліду: бабусині поради

Цей трюк дуже ефективний та економічний.

Очищення каструль і сковорідок може бути виснажливим завданням, тим більше, що рідина для миття посуду іноді не видаляє жир і нагар на цьому посуді. На щастя, є один дуже ефективний і екологічний засіб, який розправиться з цією проблемою за лічені хвилини.

Відмінною альтернативою мийному засобу є харчова сода, пише santeplus. Цей незамінний продукт для догляду за будинком дасть вам чудові результати.

Як очистити сковороду від жиру та нагару

Завдяки абразивним і дезінфекційним властивостям, харчова сода не тільки змусить вашу сковороду сяяти, а й допоможе позбавитися від стійких слідів приготування їжі. Як використовувати цей білий порошок?

Щоб скористатися цим трюком, вам знадобиться харчова сода та яблучний оцет. Комбінація цих двох інгредієнтів очистити будь-який бруд, що застряг на сковороді. Посипте посуд тонким шаром білого порошку, а потім рясно полийте оцтом. Залишіть цю суміш діяти протягом однієї хвилини. А після промийте начиння холодною водою і протріть серветкою з мікрофібри.

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