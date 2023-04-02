Чому чорні джинси втрачають колір після прання: ніколи так не робіть

Джинси потрібно прати за правилами, особливо якщо йдеться про виріб чорного кольору

Наші улюблені речі можуть бути зіпсовані, якщо випрати їх неправильно. Можливо, ваші чорні джинси ставали бляклими або взагалі посіріли після чищення у пральній машині. Але є способи зберегти їх колір під час прання.

Як пише видання Express, не варто прати чорні джинси надто часто і в гарячій воді. Прості правила допоможуть не зіпсувати виріб у пральній машині.

Чорні джинси з часом можуть линяти, особливо при частому пранні. Деяке вицвітання може бути неминучим, проте є кілька вдалих способів уповільнити цей процес та продовжити термін служби ваших улюблених речей. Як правильно прати джинси чорного кольору? Детальніше розповідає експертка з прання Кетлін Белл.

По-перше, зведіть до мінімуму кількість прань чорних джинсів. Рекомендується точково чистити джинси від невеликих проливів і плям і прати їх лише за необхідності, зазвичай це відбувається приблизно раз на чотири тижні, якщо ви носите їх регулярно.

По-друге, варто прати чорні джинси у холодній воді. Гаряча вода може призвести до підтікання фарби та вицвітання. Більшість мийних засобів у наш час відмінно, а іноді навіть краще, працює при більш низьких температурах, бо занадто гаряча вода може зруйнувати ферменти, що містяться в них, які розщеплюють плями.

По-третє, ручне прання — відмінна альтернатива машинному пранню. Прання джинсів у барабані травматичніше, якщо ми говоримо про збереження кольору. Якщо вже кладете річ у пральну машину, то виверніть джинси навиворіт. Делікатний режим не буде зайвим.

По-четверте, висушіть чорні джинси після прання на повітрі. Але краще розміщуйте в тіні, адже сонце теж може "з’їсти" колір.

Експертка додала, що правило комбінування одягу для прання за кольором діє і у випадку чорних джинсів. Тому якщо кладете їх до речей у барабан пральної машини, відтінки мають бути схожі.

Крім того, експертка розвінчала два популярні міфи, пов’язані з пранням. Попереднє замочування чорних джинсів у солі або оцті насправді не запобігатиме їх вицвітанню. Так само розміщення виробу в морозильній камері — популярний метод усунення запаху джинсів без прання — не вбиває бактерії, як припускає міф.

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