Незвичайний спосіб позбутися пилу в будинку: три кімнатні рослини допоможуть у цьому

Висадіть ці три рослини в будинку і дихати одразу стане легше

Витирання пилу – важлива частина прибирання. Однак позбутися забруднень можна не за допомогою лайфхаків, а нестандартно: висадивши у своєму будинку кілька кімнатних рослин, які вбирають пил і токсини.

Як пише видання Express, кімнатні рослини не лише прикрасять будинок, а й зменшать накопичення пилу. Зверніть увагу на три квітки.

Кімнатні рослини — чудовий спосіб зробити дім більш комфортним, оскільки вони очищають повітря, видаляючи з нього шкідливі токсини та пил. Згідно з дослідженням NASA, є певні кімнатні рослини, які здатні знизити рівень пилу в будинку на 20 відсотків. Вони вловлюють частинки пилу, тому вони часто мають велике листя. Тим не менш, кімнатні квіти не переробляють пил, тож необхідно регулярно протирати їх листя тканиною з мікрофібри.

Англійський плющ (Хедера)

Має фантастичні властивості очищення повітря і здатність поглинати багато токсинів, що переносяться повітрям. Це не тільки покращить якість повітря, але також допоможе видалити зайву вологу. За цією рослиною дуже легко доглядати. Але пам’ятайте, що англійський плющ токсичний для котів і собак, тому, якщо у вас є домашні тварини, переконайтеся, що він знаходиться поза їхньою досяжністю. Дайте цій квітці велику кількість води і хоча б кілька годин прямого сонячного світла на день.

Англійський плющ

Лілія миру (Спатіфіллум)

Щоб ця рослина ефективно зменшувала пил, переконайтеся, що ґрунт пропускає повітря, оскільки забруднювальні речовини можуть потрапляти прямо в землю. Лілії миру потрібно трохи більше зусиль: ранкове сонячне світло, часте обприскування та вологий ґрунт. Майте на увазі, що вона також токсична для домашніх тварин.

Лілія миру

Плакучий інжир (Фікус Бенджаміна)

Приваблива кімнатна рослина, яка чудово підходить для великих просторів у будинку. Є одним із головних претендентів на очищення повітря від токсинів, які можуть накопичуватися при чищенні килимів та меблів. Обов’язково регулярно чистіть цю рослину ганчіркою, щоб на її листі не було частинок пилу.

Фікус Бенджаміна

Раніше "Телеграф" розповідав, що рослини можуть стати помічниками й у боротьбі проти плісняви. На ваш вибір є кілька кімнатних квітів.