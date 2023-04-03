Натріть унітаз дитячою олією: результат вас здивує

Дивний, але ефективний лайфхак

Існує дуже багато способів ефективно очистити унітаз за допомогою незвичайних засобів, наприклад, за допомогою чайних пакетиків. Але вони більшою мірою спрямовані на те, щоб очистити область під кришкою. Проте важлива також чистота зовні.

Експерт із ведення домашнього господарства Джилл Ністул радить використовувати дитячу олію для того, щоб свіжовимитий унітаз справді блищав.

Нанесіть кілька крапель дитячої олії на чисту м’яку тканину. Найкраще використовувати мікрофібру. Відполіруйте ручку унітаза та зовнішню частину сидіння та бачка, щоб вони блищали.

Цей метод добре працює з іншими деталями сантехніки у ванній кімнаті, такими як змішувачі, насадки для душу та інші.

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