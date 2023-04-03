Чим і як почистити мультиварку всередині: легкий спосіб без нагріву

Цей двоетапний метод поверне мультиварці колишній вигляд

Мультиварка — справжня помічниця на кухні, яка дійсно економить час та сили на приготування їжі. Очищати її потрібно після кожного використання. Але якщо чаша, кришка та клапан миються регулярно, то до очищення мультиварки всередині руки не доходять. У кращому випадку обходиться простою обробкою вологою ганчіркою.

Щоб мультиварка служила довго, періодично все-таки варто добре вимивати її внутрішню частину. І зробити це можна без допомоги спеціальних миючих засобів.

Як очистити внутрішню частину мультиварки

Спочатку наповніть невелику миску аміаком і помістіть її на дно мультиварки (без чаші). Не наливайте аміак прямо на нагрівальні елементи. Закрийте кришку мультиварки та залиште її очищатися на ніч. Пари аміаку зроблять усю роботу за вас.

Вранці дістаньте з мультиварки місткість з аміаком і вилийте його. Накип і нагар легко знімуться вологою ганчіркою.

У разі, якщо якісь забруднення залишилися, протріть їх сумішшю перекису водню та соди.

Після цих двох простих дій мультиварка виглядатиме практично новою зсередини.

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