Вдасться відіпрати навіть дуже старі плями: чим посилити ефект звичайного порошку

Потрібен один доступний засіб з найближчої аптеки

Намагаючись відіпрати сильно забруднені речі, багато людей вважає, що потрібно насипати якомога більше порошку. Насправді ж, якщо ви "перестараєтеся" з кількістю засобу для прання, то можете лише нашкодити своїй пральній машинці. Ми вже розповідали, скільки прального порошку насправді потрібно використовувати, а тепер розкажемо, як за допомогою одного хитрого трюку значно посилити його ефективність.

Для цього нам знадобиться всього один аптечний засіб, який обійдеться вам у невелику суму. Додавши його до звичайного засобу для прання, вам вдасться відіпрати навіть дуже брудні речі та застарілі плями, передає Ukr.Media.

Що додати до порошку для підвищення його ефективності

У пральних порошках міститься речовина під назвою гідроксид амонію. Вона має відбілюючу властивість і в рідкому вигляді це усім знайомий аміак або нашатирний спирт. Цей компонент, крім всього іншого, ще й прекрасно справляється зі збереженням кольорових речей під час прання.

Щоб посилити дію прального порошку, достатньо додати в нього трохи нашатирного спирту: 1 ст.л. розведіть у 5 л води, після чого перемішайте його і 3-4 столових ложки цього складу додайте прямо у барабан з білизною. Доданий в машинку нашатир суттєво посилить відбілюючі властивості порошку й допоможе впоратися навіть зі складними забрудненнями.

Використовувати нашатир можна і при ручному пранні — за тією ж схемою. Однак робити це варто лише у тих випадках, коли йдеться про дійсно серйозні забруднення.

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