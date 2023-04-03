Найпростіший спосіб очистити стік від засмічення: працює за 10 хвилин

Для вирішення проблеми потрібні лише підручні засоби

Кожен з нас стикався із засміченням каналізації, будь то раковина, душ або ванна. Часто це відбувається в найбільш невідповідний момент, але один ефективний метод прочистки усуне неприємність за 10 хвилин.

Як позбутися засмічення в раковині самотужки? Про дієвий і недорогий лайфхак розповідає Express.co.uk.

Засмічення стоків відбувається з різних причин: через змивання якихось предметів у каналізацію, зайве волосся, вологі серветки чи піну від мила. Однією з найгірших причин засмічення стоків є скупчення жиру. Це може призвести до жирових відкладень, які важко видалити.

Щоб усунути засмічення у каналізації за 10 хвилин, пропонується використовувати підручні засоби: оцет та харчову соду. Харчова сода — це природний абразив, який може допомогти видалити сміття і бруд. У поєднанні з оцтом, натуральною кислотою, сода створює хімічну реакцію, в результаті якої виділяється вуглекислий газ, який допомагає зруйнувати і видалити будь-які засмічення. Гаряча вода сприяє остаточному очищенню труби.

Як очистити каналізацію в домашніх умовах:

Висипте в каналізацію чашку харчової соди, а потім чашку оцту. Закрийте злив та залиште суміш на 10-15 хвилин. Потім вилийте каструлю з окропом, щоб забрати все сміття.

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