Геніальний трюк з чищення мікрохвильової печі: бруд і прилиплі залишки їжі відпадуть за пару хвилин

Для лайфхака знадобляться лише натуральні засоби

Мікрохвильова піч – один із кухонних приладів, який використовується щодня. Усередині можуть накопичуватися залишки їжі, що пригоріла, жир та інші забруднення. Очистити поверхню вдасться без зайвих хімікатів.

Ефективним лайфхаком з чищення мікрохвильової печі ділиться видання Express.co.uk. Вам знадобляться лише натуральні засоби.

Директор одного екологічно чистого бренду засобів для чищення Сью Колдуелл поділилася подробицями про те, як чистити мікрохвильові печі за допомогою цитрусових. Лимони містять кислоту, яка має антибактеріальні та антисептичні властивості, тому вони можуть вбивати бактерії і видаляти плісняву й грибок. Крім того, олія в шкірці лимонів допомагає позбутися жиру та плям. Але для очищення можна використовувати не лише лимони, а й апельсини.

Як очистити мікрохвильову піч за допомогою цитрусових:

Наповніть скляну миску водою і видавіть половину лимона або апельсина. Помістіть ємність у мікрохвильову піч на хвилину або близько того. Вода закипить, після чого пара розчинить їжу, що прилипла. Використовуйте ганчірку, щоб витерти залишки.

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