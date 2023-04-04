Парфуми триматимуться довго завдяки маленькій хитрощі: що потрібно зробити

Один популярний засіб зробить так, щоб духи пахли весь день

Коли ми наносимо улюблений парфум, ми сподіваємося, що аромат буде стійким. Але якщо приємний аромат вже не відчувається через якусь пару годин з’являються думки про те, що у флаконі підробка і бажання позбутися його. Насправді ж причиною поганої стійкості парфумів може стати неправильне нанесення.

Користуючись невеликою хитрістю з копійчаним засобом з аптеки ви зможете продовжити стійкість парфумів на шкірі та не захочете відправляти флакон у відро для сміття.

Логіка полягає в тому, що на сухій шкірі парфуми тримаються не так довго, а спирт, що складає основу більшості ароматів, сушить її ще сильніше. Щоб зволожити шкіру та продовжити життя улюбленого аромату використовуйте вазелін.

Нанесіть на пульсуючі точки тіла вазелін. Це може бути шия, зап’ястя, внутрішня поверхня ліктів. А потім розпорошіть парфум. Не розпилюйте парфуми двічі на ті самі місця, тому що це не дозволить нотам належним чином розкритися.

Цей простий та дешевий лайфхак збереже аромат на вашому тілі на цілий день.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна нюхати каву при виборі парфумів.