Багато хто про це не знає: в яких випадках капсула для прання не спрацює

Розповідаємо, як правильно використовувати цей засіб і чому його не варто брати мокрими руками

Намагаючись відіпрати дуже брудні речі, багато людей вважають, що краще засипати якомога більше прального порошку. Та насправді робити так не варто і на це є кілька вагомих причин. Дійсно хорошим варіантом у такому випадку буде застосування спеціальних капсул для прання. Однак і з цим у деяких господинь часом виникають проблеми.

Якщо неправильно застосувати цей засіб для прання, потрібного ефекту чекати марно. У якому випадку капсула просто не спрацює, розповідає Ukr.Media.

Як правильно користуватися капсулами для прання

До складу спеціальних капсул входить концентрований гель для прання, плямовивідник та відбілювач. Крім того, деякі виробники також додають до складу кондиціонер для білизни та речовини для пом'якшення води. Капсули можуть бути 2 в 1 або 3 в 1 — відмінність останніх саме в наявності кондиціонера.

Проте варто пам’ятати, що будь-яка капсула починає діяти лише після повного розчинення оболонки. Температура води при цьому має бути не менше 30 градусів.

Закидають капсули для прання прямо у барабан машинки, не розриваючи їх. Забороняється також брати капсули мокрими руками, інакше вони можуть порватися.

Чому капсула для прання може не спрацювати

Буває, що капсула не розчиняється і весь цикл прання минув даремно. Найчастіше це стається, коли господині завантажують у барабан набагато більше речей, ніж рекомендовано. А ще така халепа виникає через надто низьку температуру. В обох випадках можна запустити додатковий режим полоскання.

Пам’ятайте, що ці капсули не можна застосовувати для ручного прання та замочування білизни. Також вони не підходять для прання невеликої кількості речей та прання за низьких температур.

Раніше ми розповідали, як позбутися неприємного запаху на одязі без прання. Цей хитрий трюк може стати в пригоді, коли потрібно терміново освіжити речі.