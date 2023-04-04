Декілька кліків і комп’ютер "літає": знайдено спосіб прискорити роботу ПК на 35%

Маленька хитрість, яка дуже виручить власників ПК зі слабкими процесорами і невеликим обсягом оперативки

Більшість користувачів, зіткнувшись із проблемою зависання котрогось зі своїх девайсів, відразу починають шукати причину. І якщо з телефоном у цьому випадку все просто — це може бути забитий кеш, перевантажена внутрішня пам’ять або ж віруси, які проникли у ваш смартфон, то з комп’ютером все трохи інакше. Найчастіше йдеться про банальний брак оперативної пам’яті або ж направлення зайвих ресурсів Windows на захист ОС замість якісного виконання поставлених задач.

На щастя, виправити останню проблему легко — зробити це можна всього у декілька кліків. Відключивши всього одну функцію, яка відповідає за захист системи, ви зможете значно підвищити продуктивність свого ПК. Це безпечна дія, якщо ви користуєтесь антивірусом і не завантажуєте усілякі підозрілі файли й програми зі сторонніх сайтів. Що зробити, щоб продуктивність ноутбука зросла на 15-35%, розповідає профільний сайт itechua.

Як підвищити продуктивність свого комп’ютера: лайфхак

Натисніть на кнопку пошуку на панелі задач або на рядок пошуку в меню "Пуск" і введіть словосполучення "Ізоляція ядра". Клікніть на програму, що з’явилася і в "Параметрах" вимкніть тумблер під опцією "Цілісність пам’яті". Після цього перезавантажте комп’ютер.

Завдяки таким діям Windows відключить захист на основі віртуалізації та перестане ізолювати процеси в оперативній пам’яті. У результаті продуктивність вашого комп’ютера при виконанні деяких завдань збільшиться до 35%. Особливо відчутною буде різниця для власників ПК зі слабкими процесорами і невеликим обсягом оперативної пам’яті. Крім того, ви помітите, що таким чином збільшується час автономної роботи ноутбука.

Раніше ми розповідали, як користуватися ноутбуком, щоб він прослужив довше. Важливим у цьому випадку є те, як ви його заряджаєте.