Як випрати ковдру, яка не поміщається у пральну машину, без хімчистки: трюк з ванною

Ваша ковдра буде чистою і свіжою завдяки цьому лайфхаку

Як і простирадла та подушки, ковдри потребують ретельного догляду, проте є одне "але": цей предмет не завжди поміщається в барабан пральної машини. На щастя є просте рішення, як почистити його без хімчистки в домашніх умовах.

Найпростіший спосіб — завантажити його у ванну для відповідного ручного очищення. Але перш ніж почати, ви повинні перевірити етикетки для прання, щоб краще зберегти матеріали, пише santeplus. Більш того, вам навіть не знадобиться різні порошки та гелі для прання.

Як випрати велику ковдру без пральної машинки

Як "приготувати ванну" з натуральних продуктів, щоб випрати велику ковдру, яка не поміщається в пральну машину:

Для початку замочіть ковдру у ванні із гарячою водою. Потім насипте: чашку соди, чашку оцту та чашку мийного мила. Залишіть все "попрацювати" на ніч. Наступного дня потріть плями, якщо вони є, і ретельно промийте ковдру. Витисніть ковдру і вивісьте її на відкритому повітрі, щоб вона висохла природним шляхом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати гель для прання із бюджетних інгредієнтів. Потрібно всього три доступні компоненти, які продаються в будь-якому магазині.