Чому харчову плівку потрібно зберігати в холодильнику: ви, напевно, цього не знали

Холод допоможе ефективніше використовувати харчову плівку.

На наших кухнях харчова плівка, фольга чи пергаментний папір – це часті гості, які вже стали невіддільною частиною нашого повсякденного життя. Вони мають безліч переваг, проте сьогодні ми хочемо поговорити про правильність зберігання харчової фольги.

У багатьох господарок є звичка тримати моток харчової плівки в ящику столу або в коморі. Однак виявляється, що найкраще зберігати її в холодильнику, пише портал santeplus. Чому так читайте далі.

Чому харчову плівку потрібно зберігати в холодильнику

Щоб розстелити харчову плівку, не пошкодивши і не розрізавши її, краще зберігати її в холодильнику. Холодна температура холодильника впливає на молекулярну структуру плівки та значно полегшує її різання. Холод усуває статичну електрику та адгезію (прилипання), полегшуючи використання харчової плівки.

Завдяки цьому трюку ви зможете відрізати необхідну кількість плівки, не докладаючи особливих зусиль. Однак будьте обережні, пластик плівки знову стане липким, як тільки він нагріється до кімнатної температури.

Раніше "Телеграф" писав, що фольга може принести користь у процесі прання. Ми розповідали, де досвідчені господині використовують фольгу собі на благо.