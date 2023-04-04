Ваші вікна сяятимуть і блищатимуть: простий і не стомлюючий спосіб миття віконних рам

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Займаючись домашнім господарством, багато людей нехтують очищенням віконних рам. Однак на цій пластиковій поверхні накопичується багато пилу та бруду. Згодом він навіть жовтіє та псує загальний вигляд вікна. На щастя, є відмінний спосіб, як швидко та легко очистити і рами.

Відмінний засіб, який допоможе очистити віконні рами — це оцет, пише santeplus. Цей побутовий продукт є ідеальним союзником для швидкого видалення жовтих слідів та важкодоступних залишків бруду.

Як відмити віконні рами до блиску.

Завдяки здатності оцту плями ви можете попрощатися з жовтими плямами, і ваші вікна будуть сяяти чистотою. Щоб оптимізувати його ефективність, ви повинні змішати його з певними інгредієнтами, які, швидше за все, вже є у вашому домі.

Змішайте 1/3 склянки оцту, 1 склянку води, кілька крапель засобу для миття посуду та 2 столові ложки лимонного соку. Перелийте розчин у пляшку з розпилювачем. Добре струсіть пляшку, перш ніж розпорошувати розчин на віконні рами. Залиште на кілька хвилин і обережно протріть поверхню чистою губкою. Після цього протріть ділянку вологою тканиною, щоб видалити надлишки цього засобу.

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