Іменини Алли у 2023 році: всі дні, коли Аллочка святкує День ангела

Іменини у Алли всього раз на рік, не забудьте привітати

Ім’я Алла на сьогоднішній день нехай і не найпопулярніше, але дуже поширене у слов’янських народів та, зокрема, в Україні. "Телеграф" вирішив розповісти, яке значення цього імені, звідки воно взялося і коли всі іменини Алли протягом року.

Значення імені Алла

За однією з версій, ім’я має грецьке походження і означає "інша", згідно з іншою — походження імені готське, і з цієї мертвої мови воно перекладається як "майстриня на всі руки", "та, що вміє все". Крім того, існує арабська версія, згідно з якою ім’я Алла може походити від імені доісламської богині Аллат, і слов’янська версія, за якою Алла може бути похідним від слова "алый".

Є й інші версії, однак, що цікаво, жодна з них не може пояснити всі особливості поширення та вживання імені.

Зустрічаються такі розмовні форми імені Алла як Ала, Аля, Алюня, Алюся, Аллочка.

Серед українок із цим ім’ям варті згадки такі особи як художниця Алла Горська, режисер Алла Чурікова, ведучі Алла Мазур, Алла Мігай, співачка Алла Кудлай, політик Алла Ярошинська.

Коли День ангела Алли?

Носії імені Алла святкують свої іменини лише раз на рік за церковним православним календарем, і цей день 8 квітня.

Цього дня церквою вшановується свята мучениця Алла Готфська, яка в IV столітті була дружиною одного з королів вестготів і сповідувала християнство. Вибухнула кровопролитна війна з римлянами, вестготи об’єдналися і досягли миру на чолі з одним правителем, який вирішив залишити язичництво єдиною релігією. Тоді ідола язичницького бога почали возити по селах і вбивати тих, хто відмовлявся вклонитися йому. За переказами, язичники спалили цілий храм разом із сотнями віруючих. За однією з версій, свята Алла Гофтська була всередині і загинула разом з ними, за іншою, — збирала останки згорілих святих на згарищі після пожежі і була забита на смерть камінням через кілька років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що за народними прикметами суворо заборонено дарувати жінкам на свята.